10 consejos de seguridad para prevenir ser asaltado en su auto

Consejos de seguridad para evitar el robo de vehículos

10) No juntarse demasiado al vehículo de adelante, conservar un espacio mínimo de cuatro metros.

8) No deje documentos en el interior del vehículo y al bajar del vehículo retire accesorios desmontables como los paneles de radio, accesorios electrónicos y antenas.

7) No deje sus pertenencias visibles, al interior del vehículo.

5) Ponga seguro en puertas y ventanas. No deje el carro en marcha, así sea por breves momentos.

Pero ¿qué hacer si es asaltado? John Garaycoa, experto en criminología y psicofisiología forense, recomienda algunas acciones que las personas pueden hacer en el momento, aunque reconoce que puede ser difícil de anticipar una reacción.

Aquí algunos 'tips':

Evite discutir con el asaltante y use frases como: "no me hagas daño, por favor", pues, dice Garaycoa, es un desactivador de violencia verbal.

No se aconseja que a un asaltante se le diga "¡cálmate! o ¡tranquilízate!", ya que puede provocar una reacción negativa.

Garaycoa aconseja no ver a los ojos al asaltante, voltear la mirada hacia el piso. Si están armados alce las manos.