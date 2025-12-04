Economía
04 dic 2025 , 15:30

Una unidad de la Refinería de Esmeraldas que produce gas licuado de petróleo retoma operaciones

La puesta en marcha de la unidad generará una utilidad diaria de más de USD 158 600.

   
    Técnicos revisan la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería Esmeraldas.( Petroecuador )
La Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería de Esmeraldas retomó operaciones tras afectaciones por un sismo y un incendio, informó Petroecuador este jueves 4 de diciembre.

Dicha unidad produce gases de hidrocarburos ligeros utilizados como gas combustible en la refinería, así como Gas Licuado de Petróleo (GLP), nafta tratada de alto octanaje y aceites cíclicos utilizados en la preparación de Fuel Oil.

Según Petroecuador, la puesta en marcha de la unidad generará una utilidad diaria de más de USD 158 600, gracias a la producción de 4 612 barriles diarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 7 488 barriles de Nafta tratada.

El proceso de mantenimiento se desarrolló durante 188 días aproximadamente, tras las afectaciones producidas por un sismo en Esmeraldas y el incendio ocurrido el 26 de mayo de 2025.

