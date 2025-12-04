Una unidad de la Refinería de Esmeraldas que produce gas licuado de petróleo retoma operaciones

La <b>Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado</b> (FCC) de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/refineria-de-esmeraldas target=_blank>Refinería de Esmeraldas</a> retomó <b>operaciones </b>tras afectaciones por un sismo y un incendio, informó Petroecuador este jueves 4 de diciembre. Dicha<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-produccion-propio-diesel-expertos-EH10175357 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/refineria-esmeraldas-reanudo-operaciones-31-julio-asfalto-HL9863955 target=_blank></a>