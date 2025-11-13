Donald Trump y Daniel Noboa reafirman acuerdo de crecimiento para ambos países

La declaración emitida el 13 de noviembre de 2025, contempla un <b>acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos </b>que busca fortalecer la <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-propuesta-eeuu-eliminar-aranceles-productos-agricolas-PL10282827&amp;ved=2ahUKEwjon8WFlvCQAxUhfjABHZpCAuoQFnoECCgQAQ&amp;usg=AOvVaw2sK8uYhILZMHOm-DVgw4xx>relación comercial y económica</a>. Se ha acordado un marco para un Acuerdo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ia-o-extincion-apuesta-camara-industrias-guayaquil-futuro-empresarial-HE10417426 target=_blank></a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/marco-rubio-ecuador-daniel-noboa-comercio-migracion-seguridad-DE10056104 target=_blank></a> <b></b>