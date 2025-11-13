Economía
Donald Trump y Daniel Noboa reafirman acuerdo de crecimiento para ambos países

La iniciativa privada para el comercio y la innovación tiene el fin de fortalecer la relación comercial y económica de Ecuador y Estados Unidos

   
La declaración emitida el 13 de noviembre de 2025, contempla un acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos que busca fortalecer la relación comercial y económica.

Se ha acordado un marco para un Acuerdo de Comercio Recíproco que facilitará el acceso a los mercados del otro y aumentará la armonización en materia económica y de seguridad nacional.

El Acuerdo se basará en la larga trayectoria de cooperación económica, incluyendo el Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Ecuador.

Ecuador se ha comprometido a reducir o eliminar los aranceles en sectores clave, incluyendo maquinaria, productos sanitarios, bienes de TIC, productos químicos, vehículos de motor y ciertos productos agrícolas.

Por otro lado, Estados Unidos se compromete a eliminar sus aranceles recíprocos sobre ciertas exportaciones ecuatorianas que cumplen con los requisitos y que no pueden cultivarse, extraerse ni producirse de forma natural en Estados Unidos en cantidades suficientes.

Además se colaborará para abordar las barreras no arancelarias de Ecuador que afectan el comercio en áreas prioritarias en sectores de agricultura, facilitación del comercio, propiedad intelectual, trabajo, ambiente, servicios, comercio digital y seguridad económica y nacional.

Estados Unidos y Ecuador trabajarán para finalizar el acuerdo, prepararlo para su firma y llevar a cabo los trámites internos previos a su entrada en vigor, también revisarán los avances en la implementación del mismo y continuarán una estrecha coordinación en materia de comercio e inversión a través de su Consejo de Comercio e Inversión.

