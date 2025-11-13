Economía
13 nov 2025 , 12:09

La Cámara de Industrias de Guayaquil congrega a empresarios en un evento para asumir nuevos retos en la era de la IA

El evento reúne a gigantes como Microsoft, Amazon y Mercado Libre para debatir cómo la IA redefine los negocios.

   
    El presidente de la Cámara, Juan Carlos Navarro, apareció en pantalla a través de un avatar generado por inteligencia artificial.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
La revolución tecnológica ya no toca la puerta, está dentro de las empresas. Bajo esta premisa, la Cámara de Industrias de Guayaquil inauguró el INGENIA SUMMIT 2025, un encuentro sin precedentes que reúne a líderes de innovación, tecnología y negocios para debatir el impacto real de la inteligencia artificial en todos los sectores.

El evento inició con una escena que capturó la atención de todos los asistentes. El presidente de la Cámara, Juan Carlos Navarro, apareció en pantalla a través de un avatar generado por inteligencia artificial, que pronunciaba su discurso con sorprendente naturalidad. Minutos después, Navarro subió al escenario en persona, simbolizando la unión entre el mundo digital y humano.

El presidente de la Cámara, Juan Carlos Navarro.
El presidente de la Cámara, Juan Carlos Navarro. ( Cortesía )

“La inteligencia artificial no es una opción, es el nuevo lenguaje del progreso. Quienes la entiendan, escribirán el futuro; quienes no, quedarán en el pasado”, expresó ante un auditorio repleto.

Bajo el lema IA o Extinción, el INGENIA SUMMIT busca Desbloquear lo que viene, impulsando a las empresas ecuatorianas a prepararse para la revolución tecnológica que ya redefine la competitividad mundial. La cita congrega a representantes de Microsoft, Amazon, Walmart, Mercado Libre, Samsung, Latam Airlines, Nestlé, Doppler, Jelou y Cervecería Nacional, quienes comparten experiencias y estrategias sobre cómo integrar la IA en sus operaciones.

Además de las ponencias, el evento cuenta con un bloque de networking empresarial, diseñado para generar alianzas estratégicas entre líderes de distintos sectores. En este espacio se comparten ideas sobre cómo trasladar la inteligencia artificial del concepto a la acción, impulsando proyectos que potencien la innovación nacional.

El encuentro marca un antes y un después para el ecosistema empresarial ecuatoriano. Más que un foro, el INGENIA SUMMIT se perfila como el punto de partida hacia una nueva era de transformación inteligente, en la que la adaptación tecnológica deja de ser una ventaja para convertirse en una condición de supervivencia.

