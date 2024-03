Un juez de Sigchos ordena la suspensión de la fase informativa de la consulta ambiental en Palo Quemado

Las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, en el cantón Sigchos (Cotopaxi), y el cantón Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas, cuentan con importantes yacimientos de oro, cobre, plata y zinc. Esto permite actividades mineras de mediana escala que actualmente están a concesionadas a la empresa La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining Corporation.

No obstante, la extracción no tiene el apoyo de toda la comunidad. Un sector asegura que las zonas no requieren minería, pues son esencialmente agrícolas.

Por ello, la apertura de la mina requerirá una consulta ambiental para que los pobladores, hoy divididos, la respalden o rechacen. Según el Ministerio de Energía y Minas, apenas se explotará el 1,2 % del territorio en Palo Quemado, correspondiente a 144,38 hectáreas.