En el Sercop se discute un reglamento para prohibir el uso de dispositivos

En la administración del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se propone blindar a la institución y para ello discute un reglamento, que tiene molestos a los funcionarios porque, entre otras cosas, quedará prohibido el uso de dispositivos electronicos personales dentro de las áreas institucionales. Se entiende que son celulares tablets , laptops, relojes inteligentes y dispositivos de almacenamiento extraíble.

El documento dice que la medida es para garantizar la seguridad institucional y prevenir filtraciones de información pública sensible, proteger los datos personales y confidenciales bajo responsabilidad del Sercop y asegurar la integridad de los procesos de contratación pública.

La coordinación técnica del Sercop y Talento Humano instalaron, al ingreso de las oficinas, 18 canceles con 288 casilleros de seguridad. El borrador del reglamento dice que todos los funcionarios deberán depositar sus dispositivos móviles y artículos personales, entre ellos carteras y bolsos, en el casillero asignado.

