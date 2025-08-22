Economía
22 ago 2025 , 19:17

En el Sercop se discute un reglamento para prohibir el uso de dispositivos

   
En la administración del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se propone blindar a la institución y para ello discute un reglamento, que tiene molestos a los funcionarios porque, entre otras cosas, quedará prohibido el uso de dispositivos electronicos personales dentro de las áreas institucionales. Se entiende que son celulares tablets , laptops, relojes inteligentes y dispositivos de almacenamiento extraíble.

El documento dice que la medida es para garantizar la seguridad institucional y prevenir filtraciones de información pública sensible, proteger los datos personales y confidenciales bajo responsabilidad del Sercop y asegurar la integridad de los procesos de contratación pública.

La coordinación técnica del Sercop y Talento Humano instalaron, al ingreso de las oficinas, 18 canceles con 288 casilleros de seguridad. El borrador del reglamento dice que todos los funcionarios deberán depositar sus dispositivos móviles y artículos personales, entre ellos carteras y bolsos, en el casillero asignado.

Incomodidad entre los funcionarios

El malestar es general dentro de esta entidad, dijeron los funcionarios a Televistazo. El Sercop lleva años esperando inversiones por sobre el medio millón de dólares para mejorar las plataformas informáticas del sistema de contratación pública que, en enero pasado, ya mostró su fragilidad cuando funcionarios de la propia entidad, aún investigados, hackearon, robaron las claves y manipularon 920 contratos del Estado.

La Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada, exige implementar nuevas tecnologías para la transparencia del sistema de contratación pública y mecanismo de control interno para evitar la filtración y manipulación de datos. Esto no lo esperaban.

