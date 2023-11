En un día, el riesgo país de Ecuador volvió a subir 111 puntos

El riesgo país de Ecuador se incrementó sin parar. El pasado martes 7 de noviembre de 2023, el indicador se ubicó en 1 823 puntos. El miércoles se situó en 1 934, lo cual significa que en apenas un día subió 111 puntos. El jueves 9 llegó a 1 993.

Es decir, el índice está poco de superar el rango de los 2 000, tal y como ocurrió con la muerte cruzada y la incertidumbre electoral.

Esta significativa alza se produjo inmediatamente después de las reuniones que mantuvo el presidente electo, Daniel Noboa Azín, con inversionistas y la banca en Estados Unidos, durante su gira por el extranjero, cuyo objetivo era atraer capital.

Su mensaje no ayudó, pues lejos de contrarrestar la mala imagen que tiene Ecuador en mercados internacionales, en donde lo ven como un país acostumbrado a endeudarse y no pagar, encendió las alertas. Noboa les dijo que hay un alto riesgo de no poder pagar la deuda pública, otra vez, si no se aumentan los ingresos.

Le puede interesar: Daniel Noboa ratificará todos los acuerdos suscritos por el actual gobierno con EE.UU.

Y sobre cómo incrementarlos, no expuso nada concreto ¿Cómo va a llenar la brecha fiscal? ¿qué medidas va a implementar para poner las finanzas en orden? o en términos generales, ¿cuál es el plan económico de su Gobierno? son las dudas con las que se quedaron los inversionistas y acreedores.

Lo único que anticipó Noboa es que presentará una reforma tributaria con reducción de impuestos y que va ampliar el endeudamiento. También que requiere un préstamo puente de los organismos multilaterales. Lo dijo ante el Fondo Monetario Internacional, con el que Ecuador tiene una de las deudas más grandes.

Incluso, les expresó su intención de buscar la reelección, lo que tampoco era oportuno o favorable. La razón: gobernar haciendo campaña -a decir de los acreedores- podría ser una limitante para la implementación de medidas económicas necesarias, pero impopulares.

Finalmente, el anuncio de su equipo económico también fue visto como un desacierto. El nuevo mandatario presentó a Sariha Moya como ministra de Economía y Finanzas, como líder de ese frente. Para el mercado internacional, ella es una funcionaria inexperta, de quien creen que no tendrá la fuerza suficiente para manejar la coyuntura compleja que el país atraviesa por la falta de recursos.

Criticaron que moya no haya hablado durante los encuentros en Nueva York y en Washington.

Le puede interesar: Daniel Noboa aparece con Marcela Aguiñaga en sesión solemne de la Prefectura del Guayas