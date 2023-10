El riesgo país de Ecuador bajó 91 puntos tras el triunfo de Daniel Noboa

Tras el triunfo de Daniel Noboa Azín, el riesgo país registró una caída de 91 puntos y se ubicó en 1 748. Los analistas económicos señalan que la reducción no es significativa si se toma en cuenta que cayó 345 puntos en abril del 2021, cuando ganó Guillermo Lasso y disminuyó de 1 169 a 824 puntos.

La cifra se mantuvo por debajo de los 1 000 hasta junio del 2022 cuando ocurrió el paro indígena y social, de 18 días, y el riesgo país se elevó a 1 210.

Desde entonces los picos más altos fueron 1 600 puntos el 17 de julio del 2022, 1 940 el 13 de octubre del mismo año y 2033 en agosto del 2023.

El riesgo país es un indicador que incide en la confianza de los inversionistas extranjeros y determina la posibilidad de que un país cumpla o no con sus obligaciones financieras, como la deuda externa, tomando en cuenta factores sociales y políticos. "Un presidente que va a estar en campaña en los próximos 3 o 4 meses. Cuando usted está en campaña no puede tomar decisiones difíciles, que pueden ser antipopulares. El mercado está viendo que en estos 18 meses no se toparán temas estructurales", dijo el analista Oswaldo Landázuri.

La victoria de Noboa no sólo ha modificado el riesgo país, también ha trascendido en el precio de los bonos de deuda con vencimiento en el 2035 que se incrementaron hasta en tres centavos. Los bonos se emiten para lograr financiamiento cuando un país necesita dinero También tiene directa relación con tasas de interés más altas si se piden préstamos en el exterior.

