El problema no es nuevo, pues en octubre ocurrió algo similar en Cuenca, Riobamba, Ambato y en la Amazonía. Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, las autoridades de Petroecuador no han explicado el origen de los retrasos que también causaron inconvenientes la terminal de despacho El Beaterio, en Quito.