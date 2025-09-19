Economía
Gobierno prevé baja mínima en el precio del diésel desde diciembre

Según la viceministra de Hidrocarburos, las proyecciones internacionales indican que, para febrero de 2026, el galón costará en promedio USD 2,72.

   
El Gobierno Nacional proyecta que el precio del diésel en Ecuador comenzará a disminuir a partir de diciembre de este año, con base en las previsiones del mercado internacional. Aunque en ese mes entrará en vigencia el sistema de bandas para fijar su valor mensual, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) estima que, para febrero de 2026, el galón costará en promedio USD 2,72.

Actualmente, el precio del diésel está fijado en USD 2,80 por galón, monto que no variará hasta el 11 de diciembre de 2025, según el decreto emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, el viernes 12 de septiembre. Para establecer ese valor, el Ejecutivo consideró dos factores: el precio promedio en el mercado regional y la calidad del combustible local.

Desde el 12 de diciembre de 2025 regirá el sistema de bandas, mecanismo que permitirá que el precio del galón fluctúe: podrá subir hasta un 5 % o disminuir hasta un 10 %. "Este 5 % es nuestro tope, no quiere decir que cada mes se irá incrementando un 5 %", aclaró María Daniela Conde, viceministra de Hidrocarburos.

De acuerdo con las nuevas reglas, la calidad del combustible ya no será un criterio para fijar el precio. En adelante, se tomarán en cuenta dos variables: el precio de paridad de importación (PPI), que refleja cuánto cuesta traer diésel desde el mercado internacional, y el margen de la empresa abastecedora, que cubre transporte, almacenamiento, distribución y utilidad.

"Para poder calcular estos márgenes del PPI nos sustentamos en proyecciones internacionales de Argus, nuestra plataforma que evidencia los precios internacionales", explicó Conde.

Con base en esos cálculos, el Gobierno estima que en diciembre el galón de diésel costará USD 2,79; en enero, USD 2,74; y en febrero, USD 2,72. La proyección promedio para 2026 es de 2,70 dólares por galón. "Está en descenso el petróleo WTI. Con las estadísticas que tenemos hoy, que son realmente confiables porque son proyecciones internacionales, podemos ver que vamos a tener precios a la baja hasta febrero de 2026", añadió la funcionaria.

Conde también señaló que esta decisión busca preparar el terreno para que, en el futuro, empresas privadas puedan distribuir combustibles en Ecuador, una vez que el precio del diésel quede completamente liberado.

