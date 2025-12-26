Récord histórico del oro impulsa las reservas e ingresos fiscales de Ecuador ante la incertidumbre global

A pocos días de terminar el 2025, el precio del oro sigue alcanzando nuevos récords en el mercado internacional.

En apenas un año, ha subido más del 50 %. En 2024, este metal precioso bordeaba los USD dos y, para este miércoles 24 de diciembre de 2025, superó los USD 4 500 por onza.

Según la plataforma Bloomberg, este repunte histórico responde a un contexto global marcado por la incertidumbre económica, la expectativa de que Estados Unidos recorte sus tasas de interés y la tensión geopolítica entre Washington y Caracas, luego de que esta semana el presidente Trump afirmara que sería “inteligente” que Nicolás Maduro abandone el poder.

Analistas económicos indican que, en escenarios de incertidumbre como estos, los inversionistas buscan proteger su capital y el oro vuelve a posicionarse como refugio seguro.

Para Ecuador, el efecto del alza del precio es directo, aunque no esté relacionado con un aumento en la producción.

"Cuando estos precios se elevan, hay más divisas en el mercado ecuatoriano y cuánto más operación económica en suma, también se reportan mayores ingresos para el fisco, ¿no? Entonces esto de aquí genera una especie de círculo virtuoso", dijo Joselo Andrade, director del Instituto de Economía Política.

El analista económico Santiago René Lozada mencionó que, cuando hay un precio de oro elevado, la industria minera formada en el país intenta fortalecerse, es decir, intenta meter más dinero en el país, intenta generar más inversiones e intenta mover más la economía.

A esto se suma una demanda sostenida de oro físico por parte de varios países, que han incrementado sus reservas como estrategia de protección frente a riesgos financieros y alta volatilidad. En noviembre pasado, las reservas de oro de Ecuador alcanzaron los USD 3 375 millones de dólares, según el Banco Central.

Solo entre abril y junio de este año, Ecuador exportó 173 mil toneladas de oro y cobre, con ventas que superaron los USD 696 millones.

Sin embargo, el alza del precio también eleva los riesgos, especialmente en un país donde conviven la minería formal e informal.

Analistas internacionales proyectan que el oro podría seguir subiendo y alcanzar, incluso, los USD 5 000 por onza en 2026, si persisten los factores geopolíticos que hoy presionan al mercado.