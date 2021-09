Quienes ganan más de mil dólares al mes pagarían un impuesto adicional, propone el Gobierno

¿Quiénes representan ese 4 %?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), ese segmento poblacional representa a unos 709.000 habitantes, es decir esa cantidad de personas tendría que realizar la contribución que propone el Gobierno.

"Tendrá ciertos parámetros", aseguró Cueva en una rueda de prensa en la que reiteró que "quienes más tenemos, contribuyamos más en estos momentos difíciles".

Para el ministro, ese 4 % estaría conformado por quienes ganan más de 1.000 mensuales. Y es que, de acuerdo a datos oficiales, el 96 % de los ecuatorianos ganan menos de mil al mes.

El analista económico Alberto Acosta Burneo no está de acuerdo con el cálculo que hace el régimen. "Ganar más de mil no implica ser millonarios y tampoco implica que no han sido afectados por la pandemia", señaló.

Burneo pide al Gobierno revisar estas cifras, pero critica al Estado por no hacerse responsable del manejo de sus finanzas públicas y que pide "a los ciudadanos cada cierto tiempo que lo rescatemos".

"La vida está llena de contingencias y tenemos un Estado que no sabe preveer para esas contingencias".

Por otra parte, el Gobierno prepara también su propuesta de reformas en el ámbito laboral. El pasado 10 de agosto, en entrevista con el medio digital "4 Pelagatos", el mandatario aseguró que existirán dos documentos: un proyecto "para que se garanticen los derechos adquiridos" y otro para estimular el empleo "de una manera moderna". A este último se le ha nombrado proyecto de ley "Creando Oportunidades".