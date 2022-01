Quienes cobran a través de facturas también tendrán que pagar más por concepto de impuesto a la renta

Cuál es la principal diferencia entre un trabajador que cobra su sueldo a través de un rol y otro que recibe sus ingresos a través de facturas. Ambos tienen que pagar el impuesto a la renta, pero el que factura tiene una ventaja. Puede deducir los costos de operación de su actividad, algo que no le está permitido a alguien que trabaja en relación de dependencia.

Pero hay un segmento en particular que puede verse severamente afectado y es el que comparte ambos mundos, es decir, el que trabaja para una empresa y que por otro lado también factura de forma independiente. Si a estas personas la empresa les descuenta el impuesto a través del rol y además aportan la retención en la fuente por sus facturas, podrían terminar pagando más dinero del necesario al SRI.

Con esto surge un problema adicional y es que, con esta nueva forma de cobrar los impuestos podría desincentivarse la entrega y la exigencia de facturas, porque, por un lado, a quien vende le conviene no facturar porque no paga IVA y a quien compra ya no le interesa pedir tantas facturas, porque ya no las puede deducir todas de su pago de impuesto a la renta.

Y hablando de informalidad, a él le preocupa justamente eso. No solo que se incremente, sino que este aumento impositivo no va dirigido a regular a los que no pagan, sino a sacarle más dinero a los que pagan puntual.

Pero, por ahora, el esquema ya está decidido y en marcha. Se espera que genere 1.900 millones de dólares para el presupuesto estatal.