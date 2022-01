Con la nueva ley económica, ¿Cuánto se debe pagar? y ¿Quiénes deben pagar?

La ley se llama "ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal", pero se lee "subieron los impuestos", y el mayor impacto va a sentirse sobre todo en un sector de la economía.

Y dice "dentro de pocos días" porque los descuentos comienzan ya, a fin de mes.

Antes de poner ejemplos concretos para que usted sepa más o menos cuánto le van a descontar, vamos con la explicación de por qué le van a descontar, ocurre que hasta el año pasado la gente podía restar de sus ingresos lo que había gastado en el año, así, si alguien ganaba, por ejemplo, 2000 mil dólares al mes, podía restar el 50% y así su base imponible bajaba y tributaria solo sobre 12 mil dólares.

Pero ahora ya no puede deducir ese 50% de gastos personales, ahora solo puede reportar al SRI hasta 5 mil dólares de gastos y no es para deducirlos, sino para acceder a un crédito tributario y rebajar 500 dólares de su pago total, en pocas palabras si esa persona que ganaba 2000 dólares en el 2021 no pagó nada, pues ahora sí.

Y a medida que su sueldo vaya subiendo, aunque sea unos pocos dólares el impacto se va a ir multiplicando, imaginemos que no gana 2000, sino 2400 dólares al mes, hasta el año pasado, deduciendo todos sus gastos pagaba 23 dólares de impuestos.

Al año, pero como para quienes están en relación de dependencia el descuento se hará de forma mensual, el descuento le llegará a fin de mes.

Y claro, si eso es con el que gana 2000, con el que gana 3000 los descuentos son mayores.

Para quienes ganan menos de 2000 dólares el impacto no será significativo, por eso es que los analistas dicen que el golpe va directamente para la clase media.