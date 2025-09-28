Economía
USD 6 millones diarios se pierden en Ecuador por el paro nacional, estiman cámaras de industria

Otavalo es una de las ciudades más afectadas: el comercio se ha desplomado un 98 %, las vías permanecen bloqueadas desde hace una semana y la escasez de productos se intensifica

   
El paro nacional completó una semana en Ecuador y deja impactos económicos significativos.

Las cámaras de industria estiman pérdidas de USD 6 millones diarios en el país. Otavalo es una de las ciudades más afectadas: el comercio se ha desplomado un 98 %, las vías permanecen bloqueadas desde hace una semana y la escasez de productos se intensifica.

En Ibarra y Cayambe se desperdiciaron más de un millón de litros de leche, generando pérdidas de alrededor de USD 600 mil para pequeños ganaderos.

En el norte de Pichincha e Imbabura, la floricultura suma al menos USD 7 millones de dólares en pérdidas por bloqueos y ataques a fincas.

La crisis también afecta al suministro de combustibles: las 37 estaciones de servicio de Imbabura ya no tienen gasolinas y las pocas con reservas no pueden despachar por las protestas.

"Durante estos siete días, a razón de USD 500 mil diarios en pérdidas aproximados. Ya sumamos pérdidas acumuladas de USD 3 millones y medio en nuestro sector en la provincia de Imbabura", comentó Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

De acuerdo con expertos, los sectores más golpeados en paralizaciones son el comercio, energía e hidrocarburos, industria, transporte e infraestructura.

"La afectación, si bien es cierto, no va a tener la repercusión hasta el momento de lo que pasó en el 2019 y 2022, pero ya se puede estar hablando de pérdidas millonarias cuantiosas para el país", opinó Cristina Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato.

En Quito no hay escasez de víveres, pero sí aumento de precios en productos como pimiento, aguacate, pepinillo y tomate, debido al encarecimiento de los fletes desde Imbabura, que ahora deben trasladarse por Esmeraldas.

En mercados de Cuenca se reporta alza en víveres y desabastecimiento de algunos productos del norte del país. En cada paro nacional, el sector privado asume casi el doble del impacto económico en comparación con el público.

