"Hemos superado en 1.200 millones de dólares nuestra proyección de ingresos fiscales este año, así que no habrá ningún problema con la dolarización", declaró Noboa.

El presidente Noboa se refirió a la violencia y aunque afirmó que es inferior a cuando llegó al poder, reconoció que sigue habiendo crímenes.

"Hemos reducido un 90 % las heridas por arma de fuego en todos nuestros hospitales públicos. Hemos reducido las muertes violentas en alrededor del 85 % en menos de 100 días", dijo.

"Pero tenemos una nación muy joven con un 40 % de la población entre los 14 y los 35 años. Y no hay más oportunidad para los graduados de secundaria. Si no les damos trabajo, si no les damos educación, toda la nación se colapsa", añadió.

