Por primera vez, la mayoría de los carros vendidos en Ecuador son de origen chino

Por primera vez, la mayoría de carros vendidos en el país son chinos.

En julio se compraron 6 003 vehículos nuevos de ese origen, es el 52 % del total de automotores vendidos ese mes, 11 585, según cifras de la Cámara de la Industria Automotriz (Cinae).

Están incluidos automóviles a combustión y eléctricos, aunque la participación de estos últimos es mínima.

"En el año 2017 la venta de carros chinos representaba el 3,8% de las ventas y en último mes hemos llegado al 52 % de las ventas, pero en un proceso sostenido", aseguró David Molina, presidente ejecutivo de la CINAE.

Dos factores inciden para que los ecuatorianos elijan carros chinos frente a otros dispobibles en el mercado: el precio y la tecnología.

Es más barato producir en China porque sus fábricas concentran altos volúmenes de producción; la mano de obra es más barata, tienen apoyo estatal y subsidios y usan tecnología avanzada para automatizar procesos.

"Ellos tienen toda una cadena de subsidios. Tienen una cadena de normas laborales, por ejemplo, no descansan los sábados, no tienen sobresueldos los domingos, la gente trabaja casi toda la semana. Es una cultura distinta", aseguró el analista económica Oswaldo Landázuri.

Es la razón por la que los precios de esos vehículos son más competitivos además de que los vehículos chinos ahora se benefician del tratado de libre comercio que Ecuador firmó con ese país.

Con esta configuración del mercado, la venta de vehículos ensamblados en el país y de otras nacionalidades cae.

"Mientras los vehículos chinos han venido ganando participación en el mercado, los vehículos ensamblados en el país, en cambio, tienen la tendencia contraria. Es decir, lo que se ve claramente es un desplazamiento de la producción nacional hacia la importación de vehículos de la China", sostuvo Molina.

Dos tercios de los carros chinos que se venden en Ecuador son de marcas propias de ese país, pero el resto son de marcas de terceros países que los fabrican en China.