Son montos que se suman al costo del pasaje aéreo y que no van a las aerolíneas, sino que se quedan en el país. En todos los aeropuertos se cobra:

Conseguir pasajes aéreos de USD 30 o USD 40 para destinos locales no es una opción para los ecuatorianos, como sí ocurre en otras partes del mundo. Si bien los costos dependen en gran medida de las aerolíneas , también se sujetan a los impuestos que tiene cada país y en Ecuador, cada terminal aérea.

En un análisis compartido en sus redes sociales, aseguró que la solución para bajar los precios no es tener una ley que los regule, sino aumentar la oferta. Una acción que se lograría con la incorporación de tres nuevas aerolíneas al mercado local.

Mientras más cerca estás de la fecha de viaje , más caro se pone el boleto. "Si ya tienes la fecha de viaje, cómpralo. No lo pienses más ni le des más vueltas. Cómpralo", dice la especialista.

Entonces es preferible buscar el viaje desde un dispositivo que no uses.

"Si tú buscas en el mismo computador varias veces, los buscadores saben qué ruta estás buscando, entonces te la pone más cara. Yo lo que hago es buscar el mismo vuelo en el celular y en la computadora y me ha salido más barato", cuenta.

Si te conectas desde una VPN te inhibe el lugar desde donde te conectas.

"Lo usé hace un mes y medio y me funcionó. Yo estaba en París y quería comprar el vuelo París-Malta. Lo busqué de forma tradicional y me salía 100 euros. Usé una VPN y me costó 70 euros el mismo vuelo. Son 30 euros de diferencia solo por activar un VPN", relata.

Se puede obtener el mismo beneficio si los busca en Google en Modo Incógnito.

