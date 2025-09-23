La hidroeléctrica Molino opera a su máxima capacidad y aporta 1 100 megavatios

La central <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/hidroelectrica target=_blank>hidroeléctrica</a> Molino opera a su máxima capacidad y aporta<b> 1 100 megavatios (MW)</b> desde este 22 de septiembre, luego de un mantenimiento de 8 000 horas de operación de la Unidad de <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/erosion-rio-coca-se-acerca-hidroelectrica-coca-codo-sinclair-CJ9946422 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/celec-inaguro-hidroelectrica-alluriquin-toachi-pilaton-BA9112571 target=_blank></a>