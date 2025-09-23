Economía
La hidroeléctrica Molino opera a su máxima capacidad y aporta 1 100 megavatios

Molino forma parte del Complejo Paute Integral, considerado como el corazón energético del país.

   
    Mantenimiento de la Unidad de Generación 2.
La central hidroeléctrica Molino opera a su máxima capacidad y aporta 1 100 megavatios (MW) desde este 22 de septiembre, luego de un mantenimiento de 8 000 horas de operación de la Unidad de Generación 2.

Molino es la hidroeléctrica más grande del Complejo Paute Integral y la segunda con mayor capacidad energética instalada del país.

"Con la culminación del mantenimiento de la Unidad de Generación 2, se reincorporaron 105 MW al Sistema Nacional Interconectado. Esta central cuenta con 10 unidades de generación: cinco correspondientes a la fase AB, con 105 MW cada una, y cinco de la fase C, con 115 MW cada una", detalló el Ministerio de Ambiente y Energía.

Para esta intervención se implementaron estrategias de trabajo como el apoyo de personal técnico de otras centrales de Celec Sur, la ampliación de jornadas laborales y la ejecución de turnos extraordinarios.

