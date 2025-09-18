El gobierno pretende ahorrar USD 321 millones tras haber eliminado el subsidio al diésel

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-estado-excepcion-protestas-alza-diesel-DC10120704 target=_blank><b>eliminación del subsidio</b> al </a><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-estado-excepcion-protestas-alza-diesel-DC10120704 target=_blank>diésel</a> </b>ha sido presentada como una <b>medida </b>de <b>redistribución de recursos.</b> Sin embargo, un análisis detallado de las <b>cifras oficiales</b> revela que el <b>costo </b>de las <b>compensaci</b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/autoridades-controlan-precios-mercados-alza-diesel-BC10124207 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/alza-diesel-pabel-munoz-pasajes-transporte-publico-HB10119907 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>