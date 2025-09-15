Política
Alza del diésel: Pabel Muñoz dice que posible incremento de pasajes en transporte público es responsabilidad del Gobierno

Muñoz respondió así a unos declaraciones del ministro Roberto Luque.

   
    Pabel Muñoz en un evento municipal del 8 de septiembre del 2025.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo este lunes 15 de septiembre que el único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos al pasaje del transporte público por la eliminación del subsidio al diésel es el Gobierno nacional.

Muñoz dijo esto porque en la mañana de este lunes, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, enfatizó en una entrevista con Contacto Directo que luego de que terminen las compensaciones, los transportistas urbanos deberán conversar la fijación del pasaje con los municipios.

LEA: Alza del diésel: Aquiles Álvarez descarta que suba el pasaje urbano en Guayaquil

El burgomaestre respondió que el Gobierno está siguiendo una "receta del FMI", en referencia a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo galón pasó de USD 1,80 a USD 2,80.

Muñoz defendió que el subsidio se mantenga para el transporte público. "Los gastos en transporte y alimentación representan hasta el 65% de las economías familiares. Por lo tanto, subsidiar diésel para transporte de pasajeros y alimentos debe ser una política nacional", expresó.

LEA: Vías cerradas y habilitadas: así va la protesta por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador

Remarcó que "las ciudades solo deberían discutir incremento de tarifa por cambios reales en la calidad del servicio y electromovilidad".

El incremento en el valor del galón del diésel generó las primeras protestas y cierres viales en Ecuador, pero se fueron aplacando con el transcurrir del día. En Quito no hubo movilizaciones como ocurrió en 2019 y 2022.

LEA: El diésel, motor del transporte pesado y agrícola, tiene costos dispares en Latinoamérica

