Economía
09 sep 2025 , 20:55

El gobierno celebra la creación de 282 mil empleos, pero analistas advierten falta de sostenibilidad

Aunque las cifras oficiales muestran un crecimiento del empleo pleno tras la recesión de 2024, expertos señalan que gran parte corresponde al autoempleo informal y que aún no se refleja en la seguridad social.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo

|
Canal WhatsApp
Newsletter

El Gobierno hace el anuncio como un logro de gestión y lo expone como siempre en las redes sociales.

Quote

“Hoy, 282 mil ecuatorianos más cuentan con empleo adecuado”, mencionó Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet.

Las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) señalan que en julio del 2024, 3 27 054 personas se encontraban dentro del llamado empleo adecuado o empleo pleno. Un año después, son 3 309 499 quienes están en ese registro. Un incremento de 282 455 personas, un crecimiento del 9,33 %.

Lea también: La falta de experiencia y los bajos salarios también frenan las contrataciones en Ecuador

Según el mismo INEC, en el área urbana 153 102 personas se sumaron al empleo pleno, en el área rural fueron 129 343 personas.

Esas cifras, sin embargo, no se reflejan en los registros de la Seguridad Social que entre julio de 2024 y julio de 2025 hay un incremento de 110 593 afiliados.

Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de empleo se está creando?

Quote

“Normalmente es el empleo informal, en algunos casos. Otra de las causas también se debe fundamentalmente se debe a las personas que laboran por cuenta propia que no quieren afiliarse al seguro social a pesar que ganen más del sueldo básico. Y una que también considero que puede ser clave tiene que ver con e incumplimiento de la empresa privada, no los afilia a pesar de que los tiene contratados", explica Larry Yumibanda, Pdte. Círculo de Economía de Guayaquil.

Lea además: El desempleo en EE. UU. alcanza su nivel más alto desde 2021 y las cifras desatan críticas de Trump

Si nos ceñimos a los conceptos, en Ecuador tener un empleo pleno o adecuado no implica tener seguridad social. Solo es necesario trabajar 40 horas o más a la semana y percibir como pago al menos el salario mínimo.

Pero hay una cosa más, el efecto de crecimiento de la economía y del empleo debe ser dimensionado en el contexto adecuado.

Quote

“Este rebote que estamos viviendo infla las cifras de crecimiento en este año porque el punto de partida es comprarnos con el año anterior que fue un año de contracción económica por donde se lo vea" menciona Alberto Acosta, analista económico.

Lea: En el IESS se aclara que no se elevará la edad de jubilación

Los analistas coinciden en que, para que el crecimiento de las cifras de empleo sea sostenible, es necesario que se ejecuten reformas estructurales, entre las que se cuentan: facilitar la inversión, abrir el sistema financiero, continuar impulsando el libre comercio, modernizar el régimen laboral y ponerle un tope al crecimiento del Estado.

Temas
desempleo
Instituto Nacional de Estadística y Censos
empleos
cifras empleo Ecuador
empleo
INEC desempleo
seguridad social
gobierno Noboa
Alberto Acosta Burneo
INEC
Larry Yumibamba
Carolina Jaramillo
Ecuador
Noticias
Recomendadas