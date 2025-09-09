El gobierno celebra la creación de 282 mil empleos, pero analistas advierten falta de sostenibilidad

Lea: <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/iess-aclara-no-elevara-edad-jubilacion-DE9204324>En el IESS se aclara que no se elevará la edad de jubilación</a> Los analistas coinciden en que, para que <b>el crecimiento de las cifras de empleo sea sostenible</b>, es necesario que se ejecuten reformas<a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/brasil-argentina-uruguay-ecuador-CF9979253&amp;ved=2ahUKEwiAveLAnc2PAxVOQjABHf-gEzAQFnoECBgQAQ&amp;usg=AOvVaw19ADQSJanwsYZN9tzTTW3m></a>