El gobierno celebra la creación de 282 mil empleos, pero analistas advierten falta de sostenibilidad

El Gobierno hace el anuncio como un logro de gestión y lo expone como siempre en las redes sociales.

Las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) señalan que en julio del 2024, 3 27 054 personas se encontraban dentro del llamado empleo adecuado o empleo pleno. Un año después, son 3 309 499 quienes están en ese registro. Un incremento de 282 455 personas, un crecimiento del 9,33 %.

Según el mismo INEC, en el área urbana 153 102 personas se sumaron al empleo pleno, en el área rural fueron 129 343 personas.

Esas cifras, sin embargo, no se reflejan en los registros de la Seguridad Social que entre julio de 2024 y julio de 2025 hay un incremento de 110 593 afiliados.

Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de empleo se está creando?