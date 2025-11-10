Economía
El Gobierno asevera que el aumento del precio del diésel no tuvo gran influencia en la inflación

El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que la implementación de incentivos ayudó que la alza del diésel no haya incidido mayormente en la inflación.

   
El presidente Daniel Noboa destacó en la red social X que la inflación anual de octubre de 2025 fue la más baja de ese mes desde 2021 y que el riesgo país bajó a 688 puntos.

Su publicación fue sucedida por la difusión de un boletín del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfocado en la inflación, en el que se destaca que la cifra alcanzada en Ecuador es menor a la registrada en los países vecinos de Colombia y Perú.

"La estabilidad del indicador inflacionario significa que el poder adquisitivo de los ecuatorianos está protegido, lo que se evidencia en el incremento de las ventas, gracias al consumo de las familias", aseveró la Cartera de Estado.

También atribuyen que la adopción de medidas como establecer un esquema de estabilización del precio del diésel, el cual subió en un dólar al precio de este combustible, no incidió mayormente a la inflación porque se implementaron incentivos "a favor de agricultores pobres, familias vulnerables y transportistas" para evitar la alza de tarifas".

Asimismo, aseveran que yampoco hubo una repercusión significativa en los precios por el paro focalizado, que se desarrolló entre el 22 de septiembe y 22 de octubre.

El Ministerio también señala que el Gobierno estuvo presente para prevenir la especulación a nivel nacional o eldesabastecimiento en las zonas que fueron afectadas por manifestaciones.

