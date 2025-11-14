Economía
14 nov 2025 , 15:35

El Gobierno aún debe aclarar ciertos puntos del marco del acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos

Según el ministro, este acuerdo abrirá la puerta para incrementar el comercio y las inversiones en Ecuador y que el principal logro será la reducción de la sobretasa que encarece gran parte de la oferta exportable del país.

   
El Gobierno calificó como un hito histórico el marco para el acuerdo de comercio recíproco entre Ecuador y Estados Unidos. Pero, aunque se lo celebra como un avance decisivo, aún quedan puntos clave por aclarar.

Así lo reconoció el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, en una entrevista radial donde señaló que este entendimiento es el resultado de un proceso acelerado de seis rondas de negociación.

"Definitivamente, prácticamente, es como haber negociado un acuerdo de manera exprés. O sea, ha sido arduo, han sido seis rondas de negociación. Cada ronda, más o menos, una semana de duración a tiempo completo, con una agenda bastante apretada. Fueron 13 diferentes capítulos que se toparoncon los Estados Unidos", comentó.

Según el ministro, el acuerdo abrirá la puerta para incrementar el comercio y las inversiones, y dijo que el principal logro será la reducción de la sobretasa del 15 % que desde agosto encarece gran parte de la oferta exportable del país.

Aunque todavía no se conoce la lista definitiva de productos que tendrán arancel cero ni el plazo en que regirán los cambios, el ministro anticipó algunos sectores estratégicos.

"Estamos hablando de banano, estamos hablando de flores, estamos hablando de mangos, estamos hablando también de pitahaya, plátano, café, cacao procesado. Estamos en este proceso, prefiero no hablar más del caso. Para pasar del 15 % al 0 %", comentó.

Justamente, para el sector exportador, el desafío ahora es lograr que estos y otros productos se incluyan en el tratamiento preferencial para eliminar la sobretasa que sigue pesando sobre productos agrícolas, pesqueros, agroindustriales y manufactureros.

El Gobierno también destacó otros alcances del acuerdo, como la exoneración arancelaria para ciertos vehículos estadounidenses, pero aún no está claro cuándo entrarán en vigencia estas medidas ni qué requisitos adicionales deberán cumplir las empresas ecuatorianas para aprovecharlas.

