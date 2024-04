El precio del gas no subía desde 2001 , cuando fue fijado en USD 1,60 por el entonces presidente Gustavo Noboa y este fue ratificado en 2005 por Alfredo Palacio en USD 0,1066667 por kilogramo, incluido el IVA.

El Decreto 215 establece que el gas no debe pasar de los USD 1,65 en las distribuidoras. O sea, se debe respetar el incremento de cinco centavos que pareciera no es cuantioso. Sin embargo, en la práctica no se respeta en su totalidad.

Ecuavisa.com hizo un recorrido por sectores de Quito en esta última semana y encontró que en una distribuidora de Bellavista se vendía el tanque hasta en USD 2,50.

Esta última semana, Pichincha tuvo problemas de desabastecimiento de gas debido a que los camiones que dejan los tanques en las distribuidoras no podían llegar por deslaves en las vías, según explicó la Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de Gas.

Estos escenarios, por ejemplo, pueden dar paso a especulaciones con el precio. La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables (ARC) es la encargada de realizar los controles. En un comunicado del viernes indicó que harán revisiones y en caso de encontrar irregularidades aplicarán multas que van de entre 25 hasta 200 remuneraciones básicas unificadas y la clausura definitiva del establecimiento.

Por su parte, los distribuidores de gas a domicilio han señalado que mantendrán un precio de USD 3,75, es decir, 25 centavos más de lo que venían vendiendo. Ellos lo justifican por la subida del IVA, de los combustibles y de otros insumos que los vehículos necesitan, como aceites y llantas.

El servicio que dan se mantiene. Uno de los vendedores indicó a este medio que dejan el tanque a domicilio e incluso lo instalan en su hogar, de ser necesario, para que haya una correcta instalación y evitar fugas. Es decir, el valor que cobran también incluye un servicio intangible de comodidad.

LEA: La venta del cilindro de gas a más de USD 4 en el sur de Quito genera malestar