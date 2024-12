Los cinco días de feriado por Año Nuevo dividen a los gremios turísticos e industriales

Le puede interesar: Cuatro años después de la pandemia, el turismo en Ecuador no se recupera por completo

"Se aumentan costos operativos porque al no poder laborar normalmente, obviamente, si nosotros queremos trabajar esos días, tenemos que incrementar el costo del personal en un recargo de un 100 %", comentó.

Por su parte, José Miguel Abad de la Cámara de Pequeña Industria de Cuenca dijo que este decreto preocupa al sector productivo, porque aún las empresas no se han podido recuperar por la crisis energética, que prevé cortes de energía de tres horas para la siguiente semana.

Cristina Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ambato, apuntó que desde su enfoque no existe ningún beneficio de un feriado extendido, porque los picos de venta serán hasta Navidad y luego de esa fecha las transacciones bajan.

Por sí ya van bajando las ventas (...) si fueran (días de feriado) recuperables de alguna manera, podríamos decir, no afecta tanto, pero al no ser recuperables, tienes que pagar así no tengas realmente consumo", concluyó.