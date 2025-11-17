Fedexpor aclara que alivio arancelario de EE. UU. a 105 productos de Ecuador no es exclusivo

El Gobierno anunció que Estados Unidos eliminará <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-aclarar-puntos-acuerdo-comercio-estados-unidos-CH10425227 target=_blank>la sobretasa del 15 %</a></b> para 105 productos de origen ecuatoriano. Según Fedexpor, esta cifra no responde a una lista diseñada para el país, <b>sino que esos</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/aranceles-reciprocos-productos-ecuador-estados-unidos-JH10426870 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/que-implica-acuerdo-marco-comercio-reciproco-ecuador-estados-unidos-NH10424485 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>