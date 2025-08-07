Leche ecuatoriana llegó por primera vez a El Salvador

Ecuador logró colocar su producción láctea en un mercado internacional. Este jueves 7 de agosto, el Instituto de Promoción de Ecuador (Proecuador) confirmó que se concretó la primera exportación de leche entera y semidescremada hacia El Salvador, lo que representa un avance significativo para el sector.

Según la entidad, adscrita al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, solo en mayo de este año se enviaron 19 000 litros de leche a ese país centroamericano. Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre la oficina de Proecuador en El Salvador y la Cámara de la Industria Láctea del Ecuador.

Lea también: La leche sube de precio en Ecuador a partir de junio de 2025

Proecuador destacó que la operación se realizó mediante un consorcio que integra varias cadenas del sector alimentario. La estrategia busca no solo abrir mercados, sino también fortalecer la presencia de productos ecuatorianos en la región.

"Esta operación marca un hito para el sector lácteo nacional, que ahora llega a un nuevo destino", señaló el organismo en un comunicado, resaltando que esta apertura podría incentivar nuevas exportaciones y diversificar la oferta de productos ecuatorianos en el exterior.

Revise además: Comerciantes de mercado de Guayaquil reconocen que los productos lácteos están más caros