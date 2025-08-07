Leche ecuatoriana llegó por primera vez a El Salvador

Ecuador logró colocar su producción láctea en un mercado internacional. Este jueves 7 de agosto, el <b>Instituto de Promoción de Ecuador</b> (Proecuador) confirmó que se concretó la primera exportación de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-exportara-leche-el-salvador-FC9334412 target=_blank>le</a></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/nuevo-precio-leche-ecuador-2025-DA9424702 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/productos-lacteos-estan-mas-caros-AF9520266 target=_blank></a></b>