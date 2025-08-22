15 entidades devolverán el dinero de 2 mil socios de la Cooperativa CREA

Una larga fila de cerca de 1 500 personas se formó esta mañana afuera de la agencia matriz de la Cooperativa CREA, en el sur de Cuenca.

Los socios acudieron tras el anuncio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que hoy publicaría la lista de 15 cooperativas encargadas de devolver los depósitos de quienes mantenían montos superiores a USD 32 000.

Tras el proceso de liquidación forzosa, esas 15 entidades deberán devolver alrededor de USD 88 millones correspondientes a unas 2 000 operaciones.

Según la SEPS, los usuarios pueden consultar en qué institución se hará su devolución en la página web de CREA—reactivada para este fin— o acercarse con su cédula a la agencia matriz.

Sin embargo, al menos 10 socios consultados por Televistazo aseguraron que no recibieron información. Indicaron que directivos de la cooperativa les dijeron que recién en 15 días se dará a conocer a qué entidad fueron transferidos sus fondos.

La Superintendencia no quiso pronunciarse al respecto. Y en la página web, el único mensaje que les aparecía señalaba que : “sus operaciones continúan en validación con Cosede, esté pendiente de los canales de comunicación”.

Ese mensaje generó aún más confusión entre los depositantes ya que la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) será la encargada de devolver los ahorros a los 75 000 socios que tienen montos de hasta USD 32 000 dólares, ellos representan el 98% de los usuarios.

E incluso para ellos, el cronograma para esas devoluciones aún no está disponible. Según la Superintendencia la próxima semana se publicará el calendario con los detalles para este grupo.