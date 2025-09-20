Economía
Eliminación del subsidio al diésel: 9 850 transportistas se han inscrito para recibir compensaciones

El Gobierno asegura que ya se han desembolsado más de USD 8 millones en esta primera semana.

   
    Buses intrapovinciales en Pichincha( Municipio de Quito )
Han pasado ocho días desde que el Gobierno anunció la eliminación total del subsidio al diésel. En ese tiempo, 9 850 transportistas de distintas modalidades se han inscrito en la plataforma del Ministerio de Infraestructura y Transporte para acceder al bono incentivo productivo para choferes que va desde los USD 400 hasta los USD 1 000 mensuales.

El Ejecutivo asegura que ya se realizó el primer pago del bono, con una inversión de USD 8 millones, como parte de los USD 220 millones que se destinarán durante ocho meses a esta compensación.

El ministro del ramo, Roberto Luque, señaló que en este primer mes esperan alcanzar al menos a 20 mil transportistas. Sin embargo, en Quito, algunos conductores consultados por Ecuavisa.com, que prefirieron mantener su nombre en reserva, explican que los directivos de las rutas y compañías para las que trabajan les han prohibido registrarse para recibir el bono.

Ante ello, piden que el Gobierno instale de inmediato mesas técnicas con los más de 50 dirigentes transportistas a nivel nacional, con el fin de llegar a acuerdos claros.

