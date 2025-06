Un proceso de control y verificación se realiza en 1 500 contribuyentes , a escala nacional, que perciben ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles y que utilizan supuestas deducciones para reducir el pago de sus impuestos, o en ciertos casos, inclusive no generar impuesto a pagar .

Cualquier deducción fuera de estos rubros, o que no esté respaldada con facturas, es considerada no deducible y no puede aplicarse para reducir el pago de sus impuestos.

El objetivo no es solo detectar y corregir errores en las declaraciones, sino también asegurar la equidad en el cumplimiento tributario y evitar prácticas que puedan constituir evasión fiscal.

Aquellos contribuyentes que han sido notificados por el SRI por estas inconsistencias deben corregir sus declaraciones ya presentadas, calcular el impuesto correctamente e incluir los respectivos intereses o multas, caso contrario, se iniciarán de inmediato los procesos de control correspondientes.

