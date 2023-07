Quienes acudieron al cine este fin de semana se encontraron con nuevos precios.Desde este 1 de julio las entradas pagan el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esto ocurre porque la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar o Reforma Tributaria, determinó que todos los espectáculos públicos estén gravados con IVA, esto incluye al cine, partidos de fútbol y conciertos masivos.

En los cines comerciales señalan que acatan la disposición, pero que al tratarse de un tema de impuesto y no incremento de precios aspiran que no tenga mayor impacto y no repercuta en la venta de los boletos.

Las entradas cuestan más, por ejemplo, la que valía $6 subió a $6.70. Hay criterios divididos entre los usuarios.

Ximena Parra acudió al cine este fin de semana, ella no está de acuerdo con pagar el IVA en las entradas de cine, más ahora que los niños y adolescentes están de vacaciones escolares.

"No lo veo como algo desfavorable", dice Estéfani Madero, espera poder deducir ese impuesto.