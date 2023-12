Desde vender su oro hasta revisar los subsidios, los planes que tiene Ecuador para enfrentar la crisis económica

"No hay plata, no hay plata, no hay plata", menciona el actor Mario Cabezas, del desaparecido programa Vivos, en un video que se ha difundido en redes sociales.

Pues eso, exactamente eso, es lo que está pasando actualmente con el Estado ecuatoriano.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador cerrará el 2023 con un déficit de 5 789 millones de dólares, lo que equivale al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, el país tiene muchos más gastos que ingresos.

Que exista un déficit fiscal multimillonario no es novedad. Lo preocupante es que la brecha entre ingresos y egresos es amplia. En 2022 Ecuador cerró su economía con un déficit del 1,7 % de su PIB y en 2021 finalizó con el 3,5 %. En 2020, el año de la pandemia del COVID-19, el Estado cerró con un déficit del 7,7 %.

Hasta la primera semana de diciembre el saldo en la Cuenta Única del Tesoro Nacional era de apenas 95 millones de dólares. Solo a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales se les debía más de 856 millones de dólares.

Según la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), al 25 de diciembre ya se habían transferido más de USD 168 millones a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La deuda a la fecha superaría los 688 millones de dólares.

El Estado tiene deudas por todos lados. Le debe al IESS, proveedores, entidades públicas, entre otros. El mismo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, lo reconoció así en un conversatorio con periodistas en Guayaquil.