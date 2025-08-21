Economía
21 ago 2025 , 22:27

Ecuador mejora la calificación de la deuda soberana

Así lo señala la calificadora internacional International Standard & Poor's (S&P). El Ministerio de Economía y Finanzas destaca que con esto el país gana confianza internacional.

   
  • Ecuador mejora la calificación de la deuda soberana
    Imagen referencial de cálculos económicos. ( Freepik )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La calificadora International Standard & Poor's (S&P) mejoró la calificación crediticia de Ecuador de "negativa" a "estable". Esto lo destacó el Ministerio de Economía y Finanzas, este jueves 21 de agosto de 2025.

Para la Cartera de Estado, eso representa un factor de confianza de los mercados internacionales hacia el país. "Permitirá que el país acceda a la posibilidad de financiamiento en mejores condiciones, y pone en evidencia que hoy Ecuador es un país confiable", señala el comunicado del Ministerio de Finanzas.

Además, destacó que el Riesgo País se ubicó en 767 puntos, este 21 de agosto. Se trata del resultado más bajo de los últimos años y de todo el periodo del actual Gobierno. "En noviembre de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa iniciaba su gestión, el riesgo país llegó a los 2 016 puntos".

Le puede interesar: Noboa impulsa tratados comerciales con países donde Ecuador compra más de lo que vende

Mayor disponibilidad de financiamiento

S&P destacó que Ecuador tiene mayor acceso a financiamiento y puede reforzar su liquidez. Asimismo, se reconoce las reservas internacionales históricas que bordean los USD 8 800 millones.

Destaca que hay un superavit comercial récord, producto del crecimiento sostenido de las importaciones.

Le puede interesar: IESS: estos son los pasos para validar el certificado médico de forma digital

Temas
riesgo país Ecuador
mejoramiento
calificación
Ministerio de Economía
Daniel Noboa
calificadora internacional International Standard & Poor's
Ecuador
Noticias
Recomendadas