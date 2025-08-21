Ecuador mejora la calificación de la deuda soberana

La calificadora International Standard &amp; Poor's (S&amp;P) mejoró la <b>calificación crediticia de Ecuador</b> de negativa a estable. Esto lo destacó el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ministerio-de-economia-y-finanzas target=_blank>Ministerio de Economía y Finanzas</a>,</b> este jueves 21 de <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/brasil-argentina-uruguay-ecuador-CF9979253 target=_blank></a></b>