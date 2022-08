"Ecuador es un país en transición", afirma vicepresidente de la CFI

Ecuador tiene "un enorme potencial" para hacer crecer su economía si aborda reformas que atraigan más inversión privada, mejoren la competitividad empresarial, formalicen su mercado laboral, incentiven el acceso al crédito y le den mayor apertura comercial.

Así lo consideró en una entrevista con Efe el vicepresidente para Europa, Latinoamérica y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (CFI), Alfonso García Mora, que el jueves llegó a Quito, capital de un país que considera "en transición".

"Este es un país en transición y sabemos que el apoyo de instituciones multilaterales como la nuestra es importante en los países en transición", sostuvo el representante de esta institución del Grupo Banco Mundial, la más importante en el planeta dedicada al desarrollo del sector privado de los mercados emergentes.

Ecuador, señaló García Mora, "tiene que transitar de un modelo productivo a otro, y en esa transición no es fácil tomar ciertas decisiones que a corto plazo pueden tener resistencias, pero que a medio plazo son realmente necesarias si se hacen bien, y ahí es donde creemos que la CFI puede jugar un papel importante".

García Mora advirtió que la inversión privada en Ecuador es apenas un 13 % de su Producto Interior Bruto (PIB), una tasa "muy baja", porque "un país que quiere llevar a cabo esa transición necesita del sector privado y volúmenes de inversión significativamente mayores".

Asimismo, destacó que la inversión directa extranjera es menor al 1 % "en la media de los últimos años, y eso es bajísimo".

"La inversión extranjera para un país como Ecuador es clave, y durante muchos años ha estado bastante excluido, fuera tanto del ámbito comercial como en inversiones, que para la CFI son claves", apuntó.

LEY DE INVERSONES PENDIENTE

En ese sentido, el vicepresidente de la CFI lamentó que la Ley de Inversiones promovida por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con la que buscaba atraer 30.000 millones de dólares y generar unos 2 millones de empleos, fuese rechazada por la oposición en la Asamblea Nacional.

"Creemos que es una ley buena que generaba esa estabilidad institucional y casi metodológica para llevar a cabo esta tipología de inversiones. En un país en transición es muy importante tener esos marcos de actuación regulatoria", recordó García Mora.

"No es una cuestión de que el sector privado vaya a coger todo el pastel y el sector público vaya a desaparecer. Hay que buscar el equilibrio adecuado. El sector público no puede estar en todo por definición. No hay espacio fiscal. Eso empobrece un país. Hay que multiplicar el impacto que puede generar la inversión privada", agregó.

Para García Mora, "hay un enorme potencial (de inversiones en Ecuador), ya no solo porque el nivel de partida es bajo, sino porque realmente este es un país que tiene grandísimas oportunidades y características que lo hacen único".

FALTA ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO

Para ello, tildó de "absolutamente fundamental" la creación de un ecosistema que incentive el emprendimiento, y "ahí la CFI puede ayudar con la experiencia y con financiación, apoyando determinados proyectos de financiación que lo que generan es eso", una especie de "efecto llamada".

Al mismo tiempo, indicó que el crédito al sector privado es apenas un 29 % del PIB, cuando el promedio en Latinoamérica es del 50 %, por lo que ve también "fundamental" reformar el sector financiero para que banca privada, banca pública y cooperativas compitan con las mismas reglas de juego.

Con estas reformas, García Mora ve tres grandes sectores que pueden impulsar la economía ecuatoriana, entre ellos la agricultura, el turismo enfocado en el medioambiente y la energía, la cual considera que debe abrirse al sector privado y que la generación no esté toda en manos del sector público.

INVERSIÓN EN ECONOMÍA AZUL Y BONO DE GÉNERO

Muestra de ello es el préstamo de hasta 45 millones de dólares firmado por CFI con la camaronera ecuatoriana Santa Priscila, una de las principales empresas de este sector líder de las exportaciones de Ecuador.

"Creemos que el potencial es enorme. Todo lo que es la economía azul, relacionada con el mar y los sectores vinculados tienen un amplio potencial en Ecuador, y este es claramente uno de los ejemplos", comentó García Mora, cuya institución tiene en Ecuador un portafolio de 410 millones de dólares.

"Nuestro objetivo es incrementarlo de forma significativa, con tres grandes objetivos: inclusión, productividad y cambio climático", apostilló.

En inclusión, la CFI participó en abril con 50 millones de dólares en el lanzamiento del primer bono de género emitido por el Banco Pichincha para financiar emprendimientos y pequeñas y medianas empresas (pymes) regentadas por mujeres, mientras que también está estudiando invertir en bonos azules.