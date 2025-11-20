Economía
20 nov 2025 , 19:18

La economía ecuatoriana registra un crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año de 3.3 %

Los sectores de la manufactura, el comercio, la construcción y el petróleo impulsaron este desempeño.

   
La economía ecuatoriana registra un crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año de 3.3 %. La economía del país mejora según cifras del Banco Central presentadas este jueves.

El crecimiento acumulado de los primeros nueve meses de este año es de 3.3 % y solo el de septiembre es de 4.8 %.

Esta cifra no sorprende porque precisamente en ese mes del 2024 empezaron los apagones.

Lea: Ecuador prevé atraer USD 360 millones en inversiones para tres campos petroleros

El crecimiento reportado por el Banco Central se respalda en la recuperación de los sectores de:

  • Servicios: 3,7 %
  • Manufactura: 8,9 %
  • Comercio: 5,6 %
  • Petróleo y minas: 9,0 %
  • Construcción: 6.5 %

    • Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, dio más detalles:

    Quote

    “Ratifica una tendencia de reactivación económica, está superando la contracción registrada en 2024 y reflejando una mejora en la producción nacional durante este periodo”.

    Agricultura registró una contracción del 1,9 % en septiembre, debido a la desaceleración en la demanda internacional de banano, cacao y flores. Sin embargo, reporta un crecimiento acumulado de enero a septiembre de 10,7 %.

    El Banco Central espera cerrar el año con la proyección de crecimiento estimada.

    Quote

    “Esperamos que el mes de octubre y noviembre sean bastante positivos. De tal manera que se pueda acelerar el crecimiento acumulado y estar muy cerca o llegar efectivamente al 3,8 %”.

    Le puede interesar: El Gobierno de Ecuador analiza subir el sueldo de la mayoría de funcionarios públicos

    Estos datos fueron revelados en la presentación del nuevo indicador mensual de actividad económica “Imaec”, que servirá para tener una visión anticipada del desempeño económico.

