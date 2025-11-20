La economía ecuatoriana registra un crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del año de 3.3 %. La economía del país mejora según cifras del Banco Central presentadas este jueves. El crecimiento acumulado de los primeros nueve meses de este año es de 3.3 % y solo el de septiembre es de 4.8 %. Esta cifra no sorprende porque precisamente en ese mes del 2024 empezaron los apagones. Lea: Ecuador prevé atraer USD 360 millones en inversiones para tres campos petroleros

El crecimiento reportado por el Banco Central se respalda en la recuperación de los sectores de:

Servicios: 3,7 %

Manufactura: 8,9 %

Comercio: 5,6 %

Petróleo y minas: 9,0 %

Construcción: 6.5 %

Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, dio más detalles:

“Ratifica una tendencia de reactivación económica, está superando la contracción registrada en 2024 y reflejando una mejora en la producción nacional durante este periodo”.

Agricultura registró una contracción del 1,9 % en septiembre, debido a la desaceleración en la demanda internacional de banano, cacao y flores. Sin embargo, reporta un crecimiento acumulado de enero a septiembre de 10,7 %. El Banco Central espera cerrar el año con la proyección de crecimiento estimada.

“Esperamos que el mes de octubre y noviembre sean bastante positivos. De tal manera que se pueda acelerar el crecimiento acumulado y estar muy cerca o llegar efectivamente al 3,8 %”.