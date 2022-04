Distribuidores de combustibles realizarán plantón el 25 de abril

“El incremento constante nos genera problemas en las estaciones de servicio porque tener toda una infraestructura para vender un producto que no representa ni el 4% de las ventas no genera ganancias, sino solo pérdidas” , manifestó Oswaldo Erazo , director ejecutivo de la Camddepe a Ecuavisa.com.

Gasolina de 89 y 95 octanos desde julio

Ítalo Hernández, gerente de Petroecuador, informó en una entrevista con un portal digital que se tiene previsto vender dos tipos nuevos de combustibles más económicos, de 89 y 95 octanos, en julio próximo.

La firma estatal usará etanol para producirlos. Sus precios en el mercado serán más accesibles que la Súper. “En primer lugar, nos alegra escuchar que Petroecuador está preocupada por la calidad de los combustibles”, manifestó Erazo, pero recordó que el subsidio de la gasolina extra es de USD 1 por galón este mes y el de la extra con etanol es de USD 1,17.

Entonces, “si van a incrementar un porcentaje más de etanol por simple lógica se entiende que sube el precio o el subsidio. Nos queda la duda de que van a sacar un combustible a un precio más barato y de mejor calidad, pero eso no depende solo del número de octanos sino también de la cantidad azufre”.

Para Erazo, la medida anunciada por Petroecuador causa preocupación porque no ha sido socializada entre los comerciantes privados de combustibles. "No conversan con los dueños de la infraestructura que son las estaciones de servicio porque a la final ¿qué van a hacer con las nuevas gasolinas? ¿Van a reemplazar a la extra y la súper? Nuestra infraestructura es para dos gasolinas y un diésel y las bombas no tienen inversión para ampliar su infraestructura, lo cual significa más gastos".

Ante esas dudas, los dirigentes de la Camddepe quieren reunirse con el presidente Lasso o las autoridades de Petroecuador para mostrarles sus inquietudes. Para Erazo, la política petrolera no es solo preocuparse de incrementar la producción. También hay que analizar otras cuestiones en la cadena de valor como el almacenamiento, transporte, exportación, importación, la refinación y principalmente la comercialización.

El dirigente acotó que ha tratado de comunicarse con las autoridades del Gobierno para exponer las inquietudes de su gremio, pero no ha recibido respuestas. Espera que luego del plantón del 25 de abril les reciban en el Palacio de Gobierno para dialogar sobre el tema.