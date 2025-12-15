Economía
15 dic 2025 , 20:24

El déficit fiscal supera las proyecciones oficiales y anticipa un 2026 económico complejo

El faltante ya alcanza los USD 4 289 millones sin incluir diciembre y el peso de la deuda comprometerá más del 70 % de los ingresos tributarios el próximo año.

   
Aunque la ministra de Economía había expresado, a mediados de año, que su expectativa era cerrar el año con un déficit fiscal de USD 3 mil millones, el desempeño fiscal evidencia que su proyección se quedó corta.

Según el Observatorio de la Política Fiscal, en los 11 primeros meses del año el resultado de la ejecución presupuestaria deja un déficit de USD 4 289 millones y falta por contabilizar diciembre.

Decir que falta diciembre solo se puede entender como que el faltante se va a incrementar. Técnicamente no hay forma de que sea distinto.

El déficit fiscal no es otra cosa que la diferencia que tiene un gobierno entre sus ingresos y sus gastos. Es el dinero que falta para poder ejecutar todo lo que se ha planificado en un año.

Observaciones independientes señalaron, hace meses, que el déficit de este año estaría por sobre los USD 5 mil millones y cuando ingresen los datos de diciembre estará claro que no se equivocaron.

A falta de esos valores, ya no hay duda de que los resultados de 2025 revierten el descenso que había mostrado ese indicador. A saber, en 2023, el déficit fue de USD 5 789 millones, en 2024 cayó a USD 3 107 millones y en 2025 ya va casi por USD 4 300 millones.

Con este escenario, en el que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, el 2026 se proyecta como un año complejo en lo económico, entre otras cosas porque el peso de la deuda en 2026 es alto.

El Observatorio de la Política Fiscal señala que solo en intereses habrá que pagar USD 4 470 millones y por amortizaciones USD 8 532 millones.

Un total de USD 12 822 millones. Eso es poco más del 70 % del total de los ingresos tributarios. Solo el pago de intereses supera los presupuestos de defensa, de educación, de salud. Es más del doble de lo que se pagará en bonos y atenciones sociales.

Esa es la situación. Ahora, ¿cómo la van a abordar los administradores de la cosa pública? Hasta el momento no se ha hecho público. El plan para manejar este escenario es un misterio absoluto.

Temas
déficit Ecuador
Ministro de Economía
gobierno Noboa
Déficit fiscal
Daniel Noboa
Ecuador
