El déficit fiscal supera las proyecciones oficiales y anticipa un 2026 económico complejo

Aunque la ministra de Economía había expresado, a mediados de año, que su expectativa era cerrar el año con un <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/deficit-fiscal-ecuador&amp;ved=2ahUKEwjKsqe2g8GRAxWtcDABHWVyALkQFnoECBoQAQ&amp;usg=AOvVaw2lUTZ40NgnyXobM2Pnxvjj>déficit fiscal</a> de USD 3 mil millones, el desempeño fiscal evidencia que su proyección se <b></b> <a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/proforma-presupuestaria-2026-ecuador-CE10365421></a> <b></b> <b></b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/presidente-daniel-noboa-defendio-cifras-economicas-gobierno-LG10349165 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/fmi-600-millones-credito-ecuador-FH10355505 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-medidas-economicas-iva-diesel-NG10344548 target=_blank></a> <b></b>