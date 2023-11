Daniel Noboa prepara la reforma tributaria sin un ministro de Economía designado

Ese trabajo a contrarreloj no tiene un líder al frente, más allá del presidente Noboa, porque la vacante de Ministro de Economía todavía no ha sido cubierta.

Explica que puede ser una buena estrategia si su deseo es dejar sentadas las bases para la próxima administración, pero no necesariamente verá los f rutos de esa reforma en su administración.

Hay pocas pistas del contenido de la reforma tributaria. El pasado 7 de noviembre, Noboa se reunió con representantes del grupo financiero Barclays, donde enfatizó que la propuesta de ley no incluirá una subida de impuestas.

En lo político, Daniel Noboa ha conformado una mayoría integrada por su bancada oficialista, el correísmo y los socialcristianos, por lo que no tendría problema en que sus propuestas sean bien recibidas en el Pleno de la Asamblea.

Un problema al que podría enfrentarse es que la Corte Constitucional observe el estado de excepción que decretará, en cuyo caso, no podría enviar ambos proyectos a la vez.

Sin embargo, para Herrera, el mayor reto es en lo económico. Explica que la recaudación tributaria ha venido a la baja y la brecha fiscal continúa en aumento.

Es decir, Noboa plantea reducir los ingresos del Estado en medio de una crisis que ha desembocado en el miedo de no conseguir el financiamiento hasta fin de año. El déficit es de alrededor de USD 2,3 millones. La experta explica que si no hay suficientes ingresos, la salida es recurrir al endeudamiento y no es una buena estrategia pagar una deuda con otra que genera intereses.

Lo anterior se suma a que el gabinete ministerial tuvo una baja, precisamente en lo económico. A poco tiempo de posicionarse, Sariha Moya, fue removida de la designación de la cartera de Economía, a la de Planificación.

Según ha trascendido, Moya tenía diferencias sobre la propuesta tributaria, además de que su perfil no convenció a organismos internacionales.