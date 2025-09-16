Economía
16 sep 2025 , 17:43

¿Cuántos años de salario básico se necesitan para comprar una casa en Latinoamérica?

En varias ciudades de América Latina, el precio por metro cuadrado es tan alto que, con el salario básico, se necesitarían décadas de trabajo para comprar una vivienda.

   
    Foto referencial a comprar de una casa en Latinoamérica. ( Pixabay )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Según información del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina), adquirir una vivienda en América Latina utilizando únicamente el salario mínimo puede tomar desde dos décadas hasta más de un siglo, dependiendo del país. El estudio se basó en el precio promedio por metro cuadrado en las principales ciudades de cada nación y calculó cuántos años de salario básico se necesitarían para pagar una propiedad.

LEA: El diésel, motor del transporte pesado y agrícola, tiene costos dispares en Norteamérica y Latinoamérica

Una de las cifras más impactantes proviene de Buenos Aires, Argentina, donde una persona que destinara el 100 % de su salario mínimo a la compra de una vivienda tardaría 129 años en reunir el monto necesario. Esta cifra refleja el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario en la capital argentina.

Le siguen otras ciudades con diferencias notables, pero igualmente elevadas:

  • Buenos Aires, Argentina: 129 años.
  • Río de Janeiro, Brasil: 65 años.
  • Lima, Perú: 64 años.
  • Ciudad de México, México: 56 años.
  • Montevideo, Uruguay: 46 años.
  • Ciudad de Panamá, Panamá: 45 años.
  • Santiago, Chile: 40 años.
  • Bogotá, Colombia: 31 años.
  • Quito, Ecuador: 22 años.

    • En el caso de Ecuador, el salario básico unificado es de 470 dólares mensuales. Según el estudio, se necesitarían 22 años de salario completo para comprar una vivienda promedio, lo que representa aproximadamente 124.000 dólares.

    LEA: El Banco Central eleva su proyección de crecimiento para Ecuador de 2,8 % a 3,8 %

    Este análisis pone en evidencia las dificultades que enfrentan los ciudadanos de la región para acceder a una vivienda propia, especialmente quienes perciben ingresos mínimos, y destaca las diferencias sustanciales entre los mercados inmobiliarios de cada país.

