La crisis energética impactó fuertemente al turismo nacional durante el feriado

Por eso, quienes visitaron Montañita durante estos tres días, lo hicieron durante el día. No se quedaron hasta la noche para farrear y, por tanto, no se hospedaron.

Según Luis Tenempaguay, no se trató de una situación particular. "Lo mismo sucede en Salinas, nos cortan la luz a las 16:00 y regresa a las 20:00, cuando ya no hay nadie", contó.

A Salinas, que es el segundo balneario más concurrido de la provincia, tampoco le fue muy bien en este feriado. Lució parcialmente desocupado. Sobraron sillas y parasoles en la playa.

Las reservas no llegaron ni al 50 %, pese a que en la mayoría de hoteles hay generadores. Hubo restaurantes que, dada la poca venta que tuvieron el viernes y el sábado, el domingo ya ni siquiera abrieron.

En los balnearios de Manabí, como Playa El Murciélago, que es el más visitado en Manta; pasó igual.

Si bien había unos cuantos turistas caminando y disfrutando, sobre todo en familia, de la arena y el mar; la gran mayoría hizo viajes de un día.

En buses o vehículos particulares, llegaron temprano en la mañana y ya en la tarde, se iban. Esto tampoco permitió alcanzar la ocupación hotelera prevista: esta vez llegó al 40 %.

Esto, pese a las múltiples promociones que hicieron, que iban desde reducir el costo por habitación, hasta incluir no solo desayuno, sino almuerzo y picadas de mariscos gratis. Y, por supuesto, a la inversión en generadores eléctricos.

En Manta hubo festivales gastronómicos y shows artísticos para tratar de enganchar a los turistas, sin éxito.