La Corte Constitucional admite a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra el alza del IVA

La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que presentó el movimiento de izquierda Unidad Popular en contra de la ley para enfrentar el conflicto armado interno que permite el alza del IVA al 15 %.

Unidad Popular había presentado esta demanda el pasado 14 de marzo y en ella pedía que el aumento del impuesto al valor agregado se suspenda, mientras se resuelve el trámite.

No obstante, los jueces Teresa Nuques, Jhoel Escudero y Richard Ortiz negaron esta petición.

Por su parte, la Presidencia, la Procuraduría y la Asamblea Nacional tienen 10 días para defender o impugnar la constitucionalidad de la norma demandada.

Geovanni Atarihuana, dirigente de ese partido, cuestionó en su momento el artículo que alza el IVA "por su forma y fondo".

"Noboa no podía incluir en su veto textos que no fueron parte del proyecto original ni se debatieron en la Asamblea. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea, por tanto, no podía ser incluido en el veto. Eso es inconstitucional", explicó.

Con el veto, el presidente Noboa también se atribuyó la capacidad de modificar el IVA cuando lo considere, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. No obstante, dijo el dirigente, "los tributos, los impuestos, solo se pueden modificar vía ley y a través de la Asamblea".

