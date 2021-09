Comisión de Régimen Económico aprobó informe sobre Presupuesto General del Estado para lo que resta del 2021

En la comisión las cosas se veían complicadas, pero de última hora a los 4 votos de la bancada oficialista se sumó el del legislador Johny Terán del Partido Social Cristiano. Si bien esto sorprendió.

Esto sin embargo, no implica que el Partido Social Cristiano apoye con sus votos. La organización emitió un comunicado en el que no apoyará la aprobación en el pleno y que: "lamentablemente, esta posición no fue comunicada a tiempo a nuestro representante en la comisión...".

Y lo mismo anticipó UNES, no votará por el presupuesto. También a través de un comunicado señala por ejemplo que: "educación y salud reciben menos recursos de los que necesitan" . También cuestionan lo destinado a educación superior.

Y confirma que los diálogos en el legislativo continúan. En Izquierda Democrática no niegan que se está analizando la decisión.

Pero aunque llegara este respaldo, ya no contarían con los votos de Pachakutik.

Con lo que no alcanzarían los 70 votos para su aprobación. Sin embargo, según las normas vigentes, si no se obtienen esos respaldos. El presupuesto igualmente entra en vigencia por Ministerio de la Ley.