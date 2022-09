Colombia supera a Rusia como destino de exportaciones no petroleras de Ecuador

Colombia superó a Rusia como cuarto destino de las exportaciones no petroleras de Ecuador, según un informe difundido este martes por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

De enero a julio de 2022, las exportaciones ecuatorianas a Colombia alcanzaron los 544 millones de dólares, un 29,22% más que en el mismo periodo de 2021, frente a los 529 millones de dólares de Rusia, que suponen -4,86% respecto a los siete primeros meses del año pasado.

Esto le ha permitido a Colombia desbancar a Rusia como cuarto principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras (sin tomar en cuenta las ventas de crudo), después de que este país ostentase ese lugar en el mismo periodo de enero-julio durante los últimos cuatro años.

Los principales productos no petroleros de exportación de Ecuador a Colombia son enlatados de pescado con 90 millones de dólares (-1,8%); seguido de productos de madera, con 72 millones de dólares (+29,2%); y manufacturas de metales, con 61 millones de dólares (+42,2%).

Las exportaciones ecuatorianas a Rusia se han visto afectadas por la guerra iniciada por este país en Ucrania, salvo el banano, cuyas ventas acumulan un valor de 427 millones de dólares, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2021.

Ecuador, principal exportador mundial de banano, tuvo en 2021 a Rusia como su segundo principal mercado de destino de esta fruta, con ventas por valor de casi 700 millones de dólares, solo por detrás de la Unión Europea.

Las exportaciones ecuatorianas no petroleras a Rusia que sí se han resentido por la guerra son el camarón (-22 %) y las flores naturales (-46 %), entre otros.

En el cómputo general, las exportaciones de Ecuador alcanzaron los 19 590 millones de dólares entre enero y julio, un 31,8 % a los datos de los siete primeros meses de 2021, lo que va camino de superar el récord histórico de 26 699 millones de dólares con el que se cerró el año pasado.

Si se tienen en cuenta solo las exportaciones no petroleras, el reporte refleja 12 388 millones de dólares entre enero y julio, lo que significa un aumento del 26,4 % sobre el mismo periodo de 2021.

Los productos más exportados son el camarón, con 4 500 millones de dólares (+65%); el banano, con 1 869 millones de dólares (-6,6%); los enlatados de pescado, con 807 millones de dólares (+7,2%); el concentrado de cobre, con 773 millones de dólares (+75%) y las flores naturales, con 576 millones de dólares (+3,6%).

