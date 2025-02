Colombia asegura que la energía que envía Ecuador es únicamente para mantener operativo el sistema de interconexión

Las autoridades del país vecino detallaron que los intercambios se han realizado del 12 al 17 de febrero de 2025. Y que ocurren por la activación automática del mecanismo de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE), "no por solicitud o necesidad expresa".

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia aclaró el 19 de febrero que la energía que ha recibido desde Ecuador en los últimos días corresponde exclusivamente a operaciones de la red para mantener la seguridad de la interconexión. "Son transacciones no programadas de energía", reiteró la secretaría de Estado en un comunicado oficial.

Mediante su cuenta de X, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, aseguró que Ecuador ha vendido energía a Colombia durante el 13, 15, 16 y 17 de febrero.

Lo hizo como respuesta a una publicación de la periodista Andrea Bernal, quien en la misma red social compartió información proporcionada por el Ministerio de Energía del país vecino: "No, no es cierto. Colombia no está comprando energía a Ecuador", escribió.

Sin embargo, Manzano compartió información oficial del país vecino en la que se evidencia el envío de energía. Este se explicó al día siguiente por Colombia.