Banco Pichincha enfrentó retiro inusual de USD 160 millones en un día

La <b>Superintendencia de Bancos</b> reveló que el lunes 4 de agosto, tras la difusión de rumores sobre el supuesto cierre del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/banco-pichincha-superintendencia-bancos-desinformacion-DX9880162 target=_blank>Banco Pichincha</a></b>, los clientes retiraron <b>USD 160 millones </b>de sus cuentas. Esta <b></b> <b></b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/superintendencia-bancos-vigila-falla-banco-pichincha-XM9835541 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/banco-pichincha-superintendencia-bancos-HE9886889 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>