La Cámara de Industrias de Durán celebra 25 años y pide mayor seguridad en el cantón

La Cámara de Industrias de Durán celebra este 22 de noviembre su 25.º aniversario, reafirmando su rol como uno de los motores productivos del cantón, pero este sector, que genera alrededor de 21.000 contratos laborales, advierte que la inseguridad es un gran obstáculo para sostener la actividad económica local. Fundada en el año 2000, la institución destaca que, durante estas dos décadas y media, ha trabajado para fortalecer el entorno industrial del cantón, convirtiéndose en un puente entre el sector productivo, las autoridades y la comunidad. En su aniversario, la institución hizo un llamado a la unidad para enfrentar los desafíos del cantón.

La seguridad, el mayor desafío

Durán atraviesa un momento complejo: mientras la actividad productiva avanza, la inseguridad continúa golpeando con fuerza. El cantón es uno de los territorios donde grupos delincuenciales han logrado permear la administración pública, lo que ha derivado en intervenciones en varias empresas estatales. En medio de ese escenario, la ciudadanía intenta sostener su rutina diaria en la medida de sus posibilidades. Las cifras reflejan la gravedad del problema. Hasta octubre, Durán registraba 442 asesinatos, convirtiéndose en el segundo cantón más violento de Guayas, solo por detrás de Guayaquil, que acumulaba 1.807 casos, según datos policiales. La situación mantiene en alerta a empresas, autoridades y habitantes. Durán refuerza su seguridad con tres bases militares Sin embargo, y pese a la crisis de seguridad, Durán continúa siendo un polo relevante de empleo. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, es la cuarta ciudad que más contrata en Ecuador. Entre enero y octubre de 2024, se registraron 8.860 contratos, generados por unas 688 empresas en sectores como comercio, agricultura, construcción y actividades profesionales.

La tendencia se ha acelerado en 2025: en el mismo periodo de este año ya se contabilizan 20.612 contratos, emitidos por 812 compañías, un indicador que muestra el peso del sector productivo local incluso frente a la inestabilidad que atraviesa el cantón.



La inseguridad frena el desarrollo

Pese a los avances, la institución advierte que la inseguridad continúa frenando el desarrollo industrial de Durán.

“La delincuencia y la violencia representan obstáculos significativos. Las empresas necesitan operar en un entorno seguro para invertir, crecer y generar empleo”.

La Cámara destacó que ha fortalecido alianzas en materia de seguridad integral, con capacitaciones y convenios estratégicos, pero insiste en que se requiere una respuesta coordinada entre el sector privado, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las autoridades locales y nacionales.

“Solo trabajando juntos empresarios, autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía podremos construir el Durán próspero y seguro que todos queremos”.

Gestión en infraestructuras

El Directorio de la Cámara señaló que estos 25 años han sido de “arduo trabajo” y de acciones concretas para impulsar la competitividad del sector. Además de generar empleo y divisas, la organización ha gestionado con autoridades locales y la Prefectura del Guayas mejoras en infraestructura vial considerada clave para el desarrollo empresarial. Entre las obras priorizadas y ejecutadas constan: La coordinación de los trabajos en la avenida Montanavi–Parques del Este en 2022. La reconstrucción de la avenida Tanasa y la prolongación de la avenida Semillas, inauguradas en febrero de 2024 por la Prefectura del Guayas.

