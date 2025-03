Bolivia, que hasta hace poco era un referente por sus altas reservas monetarias que llegaron a los USD 15 mil millones, hoy apenas llegan a USD 2 000 mil millones y la liquidez no pasa de los USD 200 mil

Raúl Peñaranda, periodista boliviano, comentó en el programa Contacto Directo, que durante las últimas dos décadas del Movimiento al Socialismo se tuvo un auge de ventas. Hace una década tenían un ingreso estatal de USD 6 mil millones al año, sobre todo por la venta de gas natural a vecinos de Argentina y Brasil.

El Gobierno de Evo Morales tuvo suerte de encontrar el precio del gas natural muy alto, porque estaba indexado a los precios internacionales del petróleo. Se exportaba gas a altos precios a Argentina y Brasil. Lamentablemente, el Gobierno no hizo los contratos de exploración suficientes y necesarios para mantener la industria del gas. Ahora tienen una situación en la que ya no exportan gas. Ahora son importadores netos.

"El Estado no tiene dólares porque nuestras exportaciones están muy bajas, especialmente las que el Estado realiza. Por lo tanto, al no tener dólares, no hay cómo exportar combustibles. Esto ninguna economía puede resistir", explica Peñaranda.

También asegura que tienen un Estado que ha crecido mucho y es ineficiente. Hay bonos que se entregan a varios sectores vulnerables, pero el tema central es el combustible. "El Estado destina más o menos USD 2 500 y USD 3 500 millones al año para el subsidio", acota.

El periodista boliviano señala que cuando no hay combustible, una economía se paraliza. La falta de ese producto lleva casi un año, se resuelve por un tiempo y luego regresa.

Dice que hay falta de productos necesarios como medicamentos. "No tenemos dólares, no hay medicinas cruciales porque las empresas no tienen como importar, los precios han subido de manera notable", asegura el periodista Peñaranda.

Otro de los problemas que enfrentan los bolivianos es que las tarjetas de crédito, débito y transacciones tienen un mondo limitado de retiro diario y semanal, ya que desde que empezaron a escasear los dólares en el país, el uso de estos métodos de pago en el extranjero se limitó y los montos que se pueden utilizar son cada vez menores.

"Hace poco estuve en Santiago de Chile y la tarjeta de crédito no servía. Nos dijeron en el banco que podíamos gastar hasta USD 100 mensuales, pero ni eso. Las tarjetas de crédito y débito bolivianas no te dan dinero en el exterior", comenta Pañaranda sobre la grave crísis que atraviesa su país.