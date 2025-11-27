Economía
27 nov 2025 , 15:19

El Banco Mundial aprueba créditos por USD 1 100 millones para Ecuador

El financiamiento incluye USD 900 millones para estabilidad fiscal y USD 200 millones para reforzar la respuesta ante desastres naturales, según indicó el Gobierno Nacional.

   
  • El Banco Mundial aprueba créditos por USD 1 100 millones para Ecuador
    El respaldo de los organismos multilaterales servirá para impulsar el crecimiento sostenible del Ecuador y dar bienestar a la población. ( Unsplash )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El directorio del Banco Mundial (BM) aprobó un total de USD 1 100 millones de financiamiento para Ecuador, destinados a dos operaciones relacionadas con generación de empleo, sostenibilidad fiscal y riesgos climáticos, entre otros.

El monto se desglosa en USD 900 millones "como respaldo a la sostenibilidad fiscal, el crecimiento, la generación de empleo y la protección de familias vulnerables", indicó este jueves 27 de noviembre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sin precisar más detalles sobre los créditos.

Lea también: El FMI entrega USD 600 millones a Ecuador tras tercera revisión de acuerdo crediticio

Los restantes 200 millones están destinados a la gestión de riesgos climáticos, mediante una operación denominada Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes, que es la primera que se le aprueba al Ecuador y que viabiliza el acceso a recursos inmediatos cuando ocurra un desastre por eventos naturales o epidemiológicos.

Issam Abousleiman, director de la División del BM para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, sostuvo que, con esta aprobación, el BM reconoce que "Ecuador ha dado pasos importantes para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas", reza el comunicado del MEF.

Añade que "este financiamiento es parte del compromiso que el Banco tiene con una gestión fiscal responsable del gobierno y que protege a los grupos más vulnerables".

El respaldo de los organismos multilaterales servirá para impulsar el crecimiento sostenible del Ecuador y dar bienestar a la población, apuntó el Ministerio.

Revise además: Funcionarios de Economía y Finanzas viajarán a EE. UU. para reunirse con delegados del BID y el Banco Mundial

Temas
Ministerio de Economía y Finanzas
créditos
Banco Mundial
Noticias
Recomendadas