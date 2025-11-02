El BIESS suspende por 33 horas el trámite de préstamos hipotecarios y quirografarios

La<b> plataforma para<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/requisitos-afiliados-prestamo-hipotecario-biess-AD9476561 target=_blank> solicitar préstamos</a> en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social </b>(BIESS) no está funcionando temporalmente. La entidad indicó que este fin de semana, desde las 15:00 del<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-renovo-contratos-claro-telefonica-HE10363602 target=_blank></a></b> <b></b>