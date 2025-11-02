Economía
02 nov 2025 , 08:06

El BIESS suspende por 33 horas el trámite de préstamos hipotecarios y quirografarios

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) indicó que la medida responde a un mantenimiento tecnológico durante este feriado de noviembre.

   
    Imagen de una sede del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quevedo, Los Ríos.( BIESS )
David Muñoz
La plataforma para solicitar préstamos en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) no está funcionando temporalmente.

La entidad indicó que este fin de semana, desde las 15:00 del sábado 1 de noviembre hasta las 2300 de este domingo 2 de noviembre, su infraestructura tecnológica está atravesando por un mantenimiento.

Por ello, los afiliados, jubilados y pensionistas del BIESS no podrán pedir préstamos quirografarios o hipotecarios durante este periodo de 32 horas.

Imagen del comunicado del BIESS sobre el mantenimiento de su plataforma este 1 y 2 de noviembre.
Imagen del comunicado del BIESS sobre el mantenimiento de su plataforma este 1 y 2 de noviembre. ( BIESS )

"Trabajamos para brindarte un servicio más ágil y eficiente", indicó la institución.

En 2024, el BIESS colocó USD 4 600 millones en 2,750 millones de operaciones de préstamos quirografarios, así otorgando en promedio el monto de USD 1 636 por operación.

